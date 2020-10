Η Βασιλεία είναι και επίσημα ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Παϊτίμ Κασάμι.

Mετά από αρκετά σενάρια για το μέλλον του (μεταξύ άλλων και του ΠΑΟΚ), ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την Πρωταθλήτρια Ελβετίας.

Ο 28χρονος μέσος ήταν μέλος των Ερυθρόλευκων από το 2014 έως το 2016, μέτρησε 9 γκολ σε 66 παιχνίδια, ενώ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2015, 2016) και ένα Κύπελλο (2015).

Από το 2017 έως το 2020 αγωνίστηκε στη Σιόν, όπου μέτρησε 14 γκολ σε 60 παιχνίδια. Ο Κασάμι δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του, κι έτσι μετακόμισε στη Βασιλεία.

✍🏻 Transfer News | We’re delighted to announce the signing of Pajtim Kasami! The 28-year-old joins us on a two-year deal! Welcome to Basel, Pajtim! #FCBasel1893 #zämmestark #SaliPajtim pic.twitter.com/PugenTPdFY

— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) October 12, 2020