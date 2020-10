Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 103-96 των Μαϊάμι Χιτ στο Game 6 και στέφθηκαν πρωταθλητές για 17η φορά στην ιστορία τους, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από δέκα χρόνια.

Όπως ήταν φυσικό, οι φίλοι της ομάδας βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν αυτή την επιτυχία. Ωστόσο, οι πανηγυρισμοί πήραν άσχημη τροπή, καθώς υπήρξαν περιστατικά με τραυματίες αστυνομικών, ενώ δεν έλλειψαν και οι συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, ένας μεγάλος αριθμός των οπαδών βρέθηκε έξω από το «Staples Center». Εκεί ήταν και αρκετοί αστυνομικοί, οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ εξ αυτών.

Η αστυνομία απάντησε ρίχνοντας πλαστικές σφαίρες, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Τέλος, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, πάνω από 30 κτίρια υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 76 συλλήψεις.

Δείτε παρακάτω τα χαρακτηριστικά βίντεο:

The scene outside of Staples Center right now. Be safe. pic.twitter.com/NBHH1exGT3 — Arash Markazi (@ArashMarkazi) October 12, 2020

Los Angeles: Earlier tonight Lakers fans climb up on scaffolding & damaged street lights. #DTLA pic.twitter.com/NL6MhOVI0n — Tomas Morales (@TomasMorales_iv) October 12, 2020

Last night’s largely peaceful celebration in Downtown LA of the Lakers championship turned into confrontational, violent & destructive behavior. Latest details: 76 arrested 30+ buildings damaged 8 officers injured 2 injured by less lethal munitions fired by our officers pic.twitter.com/BZ2nYWHz3c — LAPD HQ (@LAPDHQ) October 12, 2020