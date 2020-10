Τουλάχιστον τέσσερα πτώματα εντοπίσθηκαν σήμερα στις ακτές της Λιγουρίας, μετέδωσα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης διευκρινίζοντας ότι οι ιταλικές και οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν από κοινού έρευνες στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από κατακλυσμιαίες βροχές, πλημμύρες και κατολισθήσεις το τελευταίο διήμερο, ενώ και πέμπτο πτώμα ανασύρθηκε στην ενδοχώρα της ίδιας περιοχής από τα πλημμυρισμένα νερά ποταμού.

Storm Alex has caused the worst floods in generations to hit southeastern France and northwestern Italy.

The storm brought almost a year’s average rainfall in less than 12 hours to the mountains just north of the French city of Nice.https://t.co/kdwzT9i9kE

— Channel 4 News (@Channel4News) October 4, 2020