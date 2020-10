Οι βραβευμένοι με Όσκαρ σκηνοθέτες,Μάρτιν Σκορσέζε, Κλιντ Ίστγουντ και Τζέιμς Kάμερον, ένωσαν τις δυνάμεις τους με ιδιοκτήτες κινηματογράφων σε μία έκκληση για οικονομική βοήθεια, λέγοντας ότι φοβούνται για το μέλλον της βιομηχανίας τους.

Σε επιστολή προς τους ηγέτες της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, αναφέρουν ότι η πανδημία του κοροναϊού προκάλεσε καταστροφή στους κινηματογράφους και ότι χωρίς κεφάλαια «[οι κινηματογράφοι] μπορεί να μην επιβιώσουν από τον αντίκτυπο της πανδημίας».

