Με κοροναϊό διαγνώστηκαν ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι στενή συνεργάτιδά του έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό.

«Απόψε η σύζυγός μου κι εγώ βρεθήκαμε θετικοί στον κοροναϊό. Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία καραντίνας και ανάρρωσης. Μαζί θα το ξεπεράσουμε», αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020