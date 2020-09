Η 39χρονη τραγουδίστρια Τζέσικα Σίμπσον είχε φτάσει τα 108 κιλά όταν γέννησε την κόρη τηε Birdie Mae τον Μάρτιο του 2019 και πλέον απολαμβάνει την τωρινή της σιλουέτα που με πολύ κόπο και ιδρώτα ζυγίζει 63 κιλά.

Μάλιστα, είναι πολύ υπερήφανη που κατόρθωσε να πραγματοποιήσει το στόχο της και δημοσιεύει φωτογραφίες στα σόσιαλ μίντια που σίγουρα εμπνέουν πολύ κόσμο για να «κυνηγήσει» πιο εντατικά τις επιθυμίες του.

Νέα ζωή

«Ο στόχος ήταν η διαδικασία. Δεν υπήρξε ποτέ ένας συγκεκριμένος αριθμός στην κλίμακα που έχει ο καθένας στο μυαλό του. Το περπάτημα ήταν προτεραιότητα για την προσπάθεια της Τζέσικα Σίμπσον. Πρόκειται για την απόλυτη λιποδιαλυτική εξάσκηση. Κάνοντας ασκήσεις αντοχής είναι ο καλύτερος τρόπος για να τονωθείς, να σφίξεις και να δυναμώσεις. Αλλά για να χάσεις βάρος, τίποτα δε νικά το περπάτημα. Και τα δύο είναι απαραίτητα για να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις», τονίζει ο Pasternak που φημολογείται πως είναι ο εμπνευστής πίσω από το αδυνατισμένο σώμα και της Αντέλ.

Η ίδια πρόσφατα εξήγησε πως ξύπνησε πριν τα τρία της παιδιά, περπάτησε όσο έπρεπε και έκανε αυτά που ήθελε για τον εαυτό της και την πνευματική της υγεία.