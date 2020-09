Τη σαφέστατη στήριξή του στην Ελλάδα εξέφρασε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ο οποίος βρίσκεται από χθες το βράδυ στη χώρα μας επιβεβαιώνοντας έτσι το άριστο κλίμα που υπάρχει στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ο οποίος συναντήθηκε ήδη με τον έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδιας συζήτησε – μεταξύ άλλων – ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος , δίνοντας έμφαση στον στρατηγικό διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ, την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία αλλά και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Με μήνυμά του στο Twitter ο αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι «είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα, έναν ζωτικό συνεργάτη των ΗΠΑ με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινό στρατηγικό όραμα. Η ισχύς της διμερούς μας σχέσης βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και ανυπομονώ για μια παραγωγική επίσκεψη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο αμερικανός υπουργός στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα υπέρ της Ελλάδας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση με τους δύο υπουργούς Εξωτερικών, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η Αμερική στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Χαίρομαι που συμμετέχω στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο και το φίλο μου, Νίκο Δένδια, προκειμένου να εξετάσουμε τα κέρδη που έχουμε αποκομίσει αυτήν τη χρονιά σε όλους τους τομείς που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας», αναφέρει ο κ. Πάιατ σε ανάρτησή του στο twitter.

