Μαγεμένος από την πεζοπορία του στον Ολυμπο έμεινε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, συνδέοντας… το βουνό των Θεών με την επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα Μάικ Πομπέο.

Ο κ. Πάιατ ανάρτησε και φωτογραφίες από τις βουνοκορφές του Ολύμπου, οι οποίες σηματοδοτούν, όπως σημειώνει στο κείμενό του, τα «νέα ύψη στις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας».

«Στον δρόμο για @USConsulateThes έγινε εκπληκτική πεζοπορία στον Θρόνο του Δία. Τέλειος τρόπος για να σηματοδοτηθούν νέα ύψη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας! Είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψω», έγραψε ο αμερικανός πρεσβευτής.

On the way to ⁦@USConsulateThes⁩ did some spectacular hiking to the Throne of Zeus. A perfect way to mark new heights in U.S.-Greece relations! I’m sure I’ll be back. pic.twitter.com/yanwVmOQes

