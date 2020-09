Με τον έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια συναντήθηκε ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ελληνικό ΥΠΕΞ, βρέθηκαν ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Με μήνυμά του στο Twitter ο αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι «είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα, έναν ζωτικό συνεργάτη των ΗΠΑ με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινό στρατηγικό όραμα. Η ισχύς της διμερούς μας σχέσης βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και ανυπομονώ για μια παραγωγική επίσκεψη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο αμερικανός υπουργός.

Thrilled to be back in Greece, a vital U.S. partner with whom we share a common strategic vision. The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk

