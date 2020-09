Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, προσγειώνεται αργά το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, για διήμερη επίσκεψη στη χώρα μας.

Μάλιστα, μοιράστηκε φωτογραφίες στο λογαριασμό του στο Twitter, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

«Πρώτος σταθμός: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα» γράφει και υπογραμμίζει ότι σκοπός της επίσκεψής του είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Back on the road and heading to Europe to reinforce our strong bilateral relationships and the importance of sustained regional cooperation. First stop: Thessaloniki, Greece. pic.twitter.com/eoIqdGmHso

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 27, 2020