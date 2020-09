View this post on Instagram

Wearing jewels is a way to express the woman you are. Without saying a word. I choose functionalism with organic, lifelike shapes. Be fearless ❤️ @georgjensengreece @georgjensen @houseofjewels.gr #georgjensen #georgjensengreece #hoj #makethedifference photo by @vassiliskaridis Koppel Archive collection silver necklace Intricate links of highly polished sterling silver have individually been created to conceive a necklace with a look that is thoroughly modern and yet could have been taken straight from the original Georg Jensen archives. The Archive jewellery collection is a contemporary range with a vintage feel with many pieces harking back to original designs. Περίτεχνοι σύνδεσμοι από μασίφ ασήμι έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστά για να συνθέσουν ένα κολιέ απόλυτα μοντέρνας σχεδίασης, του οποίου το σχέδιο θα μπορούσε να ήταν ένα από τα αρχειακά σχέδια του Georg Jensen. Η συλλογή κοσμημάτων Archive προσφέρει σύγχρονα κοσμημάτα με διαχρονικό σχέδιο και vintage αίσθηση που θυμίζει τα αρχικά, αυθεντικά σχέδια του brand.