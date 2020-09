Τη δεκαετία του 1950, μια τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Queen for a Day» προσέφερε βραβεία σε γυναίκες διαγωνιζόμενες που μοιράζονταν τις προσωπικές τους ιστορίες δυστυχίας, με το μεγάλο βραβείο να πηγαίνει σε εκείνη που παρουσίαζε την πιο συγκινητική ιστορία.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ και ο Chance the Rapper υιοθετούν παρόμοια προσέγγιση για τη νέα τους πρωτοβουλία και ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μοιράσουν 250.000 δολάρια στους θαυμαστές που μοιράζονται τις ιστορίες τους, για τις δυσκολίες που βίωσαν λόγω της πανδημίας της COVID-19.

