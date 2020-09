Δύο χρόνια μετά τον παραμυθένιο γάμο τους τον Οκτώβριο του 2018, η 30χρονη πριγκίπισσα Ευγενία και ο 34χρονος επιχειρηματίας σύζυγός της, Τζακ Μπρούξμπανκ περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή ανακοινώθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών social media της Βασιλικής Οικογένειας της Βρετανίας.

👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

.

The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 25, 2020