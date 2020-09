Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι ο οποίος νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Charité του Βερολίνου από τις 22 Αυγούστου πήρε σήμερα εξιτήριο όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο Ναβάλνι νοσηλευόταν επί 32 ημέρες από τις οποίες τις 24 ήταν στην εντατική.

«Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη και τη σημερινή κατάσταση της υγείας του ασθενούς, οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι είναι δυνατή η πλήρης ανάρρωση. Οι πιθανές μακροπρόθεσμες συνέπειες της σοβαρής δηλητηρίασης είναι πιθανόν να αποκαλυφθούν μόνο μελλοντικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα «μετά από διαβούλευση με τον ασθενή και τη σύζυγό του».

2/2 … intensive care. Based on the patient’s progress & current condition, the treating physicians believe that complete recovery is possible. However, it remains too early to gauge the potential long-term effects of his severe poisoning. Press release: https://t.co/m0d97P3IOi

