Οι διασώστες ανακοίνωσαν σήμερα ότι 380 φάλαινες-πιλότοι, που έχουν εξοκείλει σε απομακρυσμένες ακτές του νησιού Τασμανία της Αυστραλίας, έχουν πεθάνει, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται από τη Δευτέρα για τη διάσωσή τους.

Αυτό σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός από τα 470 κήτη που είχαν παγιδευτεί σε ρηχά νερά έχουν πεθάνει.

There is a race against time to save around 270 whales who have become stuck on two sand banks and a beach off the coast of Tasmania

At least 25 whales are thought to have already died as conservationists begin the huge rescue operationhttps://t.co/YCLwBY2C9G pic.twitter.com/dinmNIGRBY

