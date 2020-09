Tο HBO Max ανακοίνωσε ότι ο σκηνοθέτης των ταινιών «Thor: Ragnarok» και «Jojo Rabbit» Τάικα Γουαϊτίτι, θα σκηνοθετήσει και θα είναι παραγωγός μιας νέας σειράς βασισμένης σε ιστορίες πειρατών με τίτλο «Our Flag Means Death».

A pirate comedy ‘OUR FLAG MEANS DEATH’ is in the works at HBO MAX with Taika Waititi set to direct.

David Jenkins will serve as showrunner on the series.

