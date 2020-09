Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Κυριακής εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Βαθύ της Σάμου.

Συνολικά, επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα και σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα και χωρίς να υπάρχουν προβλήματα.

Στο σημείο βρίσκεται η Ασφάλεια που διενεργεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς σε συνεργασία με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής. Εξετάζεται ακόμη και η εκδοχή του εμπρησμού.

Another fire broke out in the Vathy RIC tonight.

The fire brigade responded immediately; the fire is nearly put out.

We'll keep you updated. pic.twitter.com/9McI5FWg5z

— Samos Volunteers (@samosvolunteers) September 20, 2020