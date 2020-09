Ένα 5χρονο κορίτσι, στο νότιο Πακιστάν, έπεσε θύμα βιασμού, τη χτύπησαν στο κεφάλι και την πυρπόλησαν. Πέντε ημέρες αργότερα, στα ανατολικά, έβγαλαν μια γυναίκα από το αυτοκίνητό της και της επιτέθηκαν σεξουαλικά σε λεωφόρο, μπροστά στα παιδιά της.

Τα δύο περιστατικά- σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων το ένα από το άλλο- έχουν προκαλέσει κύμα οργής και διαμαρτυριών στο Πακιστάν, μια χώρα που επικρίνεται για την «τοξική κουλτούρα» της σε ό,τι αφορά τις σεξουαλικές επιθέσεις και την παιδική κακοποίηση.

Η 5χρονη απήχθη την προηγούμενη Παρασκευή, ενώ πήγαινε να αγοράσει μπισκότα στο Καράτσι. Η σορός της βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Συνελήφθησαν περισσότεροι από 20 ύποπτοι και, σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας ομολόγησε την απαγωγή και τη δολοφονία του κοριτσιού.

Protest against motorway gang rape case , organised by Pakistan peoples and civil society , at liberty chowk Lahore @BBhuttoZardari @BakhtawarBZ @AseefaBZ @SaleemMandvi @sherryrehman @ImranKhanPTI #moterwayincident pic.twitter.com/LvzaldWDOP

Στη δεύτερη περίπτωση, αργά την περασμένη Τρίτη μια γυναίκα οδηγούσε από τη Λαχόρη προς την πόλη Γκουιρανουάλα. Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα τρία παιδιά της. Όταν έμεινε από βενζίνη, κάλεσε την αστυνομία. Ενώ περίμενε για βοήθεια, δύο άνδρες έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού και έσυραν τη γυναίκα και τα παιδιά της στην άκρη του δρόμου.

Η γυναίκα βιάστηκε πολλαπλές φορές και οι δράστες έκλεψαν την τραπεζική κάρτα της, κοσμήματα και μετρητά. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζεται, αλλά ο αρχηγός της αστυνομίας της Λαχόρης, Μοχάμαντ Ουμάρ Σεΐχ φάνηκε να επιρρίπτει ευθύνες στο θύμα, καθώς αναρωτήθηκε γιατί ταξίδευε μέσα στη νύχτα, χωρίς τη συνοδεία άνδρα, όπως και γιατί δεν έλεγξε αν είχε επαρκή καύσιμα για το ταξίδι της.

More POWERFUL images from the anti rape protests that took place across Pakistan today. #StopVictimBlaming #RaiseYourVoice #HangTheRapists #WeDemandJustice #WeDemandChange #RemoveCCPO #MeraJismMeriMarzi #EndRapeCulture pic.twitter.com/Fi8sN01zln

