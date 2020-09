Η «μάχη» μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ενωσης για την κατάκτηση του διαστήματος ήταν πολύ έντονη στη δεκαετία του 1960.

Για του λόγου το αληθές, ο ενθουσιασμός για το διάστημα αποτυπώθηκε ακόμη και σε βραστήρες στη Ρωσία την εποχή εκείνη.

Έναν τέτοιο βραστήρα μοιράστηκε μέσω twitter μαζί μας μία ρωσίδα ειδικός στην χάραξη με λέιζερ, η Κάτια Παβλουσένκο.

Πρόκειται για έναν βραστήρα της δεκαετίας του 1960, που κατασκευάστηκε στην Σοβιετική Ένωση.

Είναι διακοσμημένος με διαστημόπλοια, που γυρίζουν όταν το νερό έρθει σε θερμοκρασία βρασμού.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!

