Το τμήμα ελέγχου του αεροδρομίου είναι γνωστό για τους αυστηρούς του κανόνες. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι υποτιμούν τη σοβαρότητα αυτής της δουλειάς.

Παρακάτω θα δείτε τα πιο τρελά πράγματα που προσπάθησαν να περάσουν λαθραία απ’ τα σύνορα, σύμφωνα με το tilestwra.com.

Αυτό συνέβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ατλάντα το 2007. Ένας άνδρας από τη Νότια Κορέα κουβαλούσε μια βαλίτσα με βάζα και μπουκάλια γεμισμένα με νεκρά δηλητηριώδη φίδια. Δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με το τι θα έκανε με αυτά τα νεκρά πλάσματα.

Είναι απλά μια αθώα ιστορία για έναν δύτη που κατά λάθος βρήκε μια παλιά μπάλα κανονιού καθώς εξερευνούσε ένα ναυάγιο του 18ου αιώνα και αποφάσισε να βάλει τα ευρήματα στις αποσκευές του.

Ο έλεγχος ασφαλείας τον χαρακτήρισε ως επικίνδυνο και ενδεχομένως εκρηκτικό, οπότε έπρεπε να εκκενώσουν περίπου 300 επιβάτες για να βεβαιωθούν ότι όλοι ήταν ασφαλείς.

Αυτό συνέβη το 2014 στην Κίνα. Η ασφάλεια του αεροδρομίου παρατήρησε κάτι περίεργο όταν ξεκίνησε ο ανιχνευτής μετάλλων. Ο άνθρωπος είχε 94 iPhones πάνω στο σώμα του και είχε την πρόθεση να πουλήσει αυτές τις συσκευές σε υψηλή τιμή.

The Apple codpiece. China customs police catch Hong Kong man with 94 iPhones strapped to body. http://t.co/gM76FwrWUN pic.twitter.com/en9nl3R1Cf

— Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 12, 2015