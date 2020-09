Έτοιμοι να πολεμήσουν κατά της Ελλάδας, στο πλευρό των «Τούρκων αδελφών» δηλώνουν στελέχη του Ελεύθερου Συριακού Στρατού.

Με σημερινό πρωτοσέλιδο τίτλο «Θα πολεμήσουμε δίπλα στον Τούρκο» η εφημερίδα Turkiye, αναφέρεται σε δηλώσεις Σύρων αντικαθεστωτικών, που δηλώνουν τη «χαρά» και την ετοιμότητά τους, να πολεμήσουν κατά της Ελλάδας, σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία λόγω της κρίσης στην ανατολική Μεσόγειο.

«Ειδικά εκπαιδευμένες δυνάμεις πού αγωνίζονται δίπλα στους Τούρκους στρατιώτες στη Συρία έστειλαν το μήνυμα πως ‘‘Αν ξεσπάσει πόλεμος με τον Έλληνα με χαρά θα πάμε και εμείς στο μέτωπο’’» επισημαίνει το προκλητικό δημοσίευμα, συνεχίζοντας:

«Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μαζί με τον OSO (Ελεύθερος Συριακός Στρατός), με την επιχείρησης «Κλάδος Ελαίας», «Ασπίδα Ευφράτη» και «Πηγή Ειρήνης» διασφάλισαν την επιστροφή των Σύρων προσφύγων στις πατρίδες τους. Η Σύριοι θύματα του πολέμου δεν ξεχνούν τη στήριξη της Τουρκίας και παρακολουθούν στενά τις θερμές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικά εκπαιδευμένοι στρατιώτες του OSO, δηλώνουν την υποστήριξή τους προς την Αγκυρα λέγοντας πως ‘‘η Τουρκία πολέμησε για την ελευθερία μας και έδωσε μάρτυρες για αυτό. Και εμείς λοιπόν πάντοτε είμαστε έτοιμοι για το καθήκον’’. Ο Σουχείλ Χαμμούντ-ειδικός στους πυραύλους που έχει το παρατσούκλι «Εμπού Τow», υπηρετεί στον OSO αποτελώντας τον εφιάλτη του καθεστώτος Άσαντ. Αυτός εξ ονόματος των φίλων του έστειλε μήνυμα. Ο Χαμμουντ είπε πως θέλει να πάει στα σύνορα με την Ελλάδα και δίνοντας ένα παράδειγμα πίστης δήλωσε πως «ήρθε η ώρα να πληρώσουμε το χρέος μας προς τους Τούρκους αδερφούς μας που έγιναν μάρτυρες στα εδάφη μας. Αν μου πουν εμένα ‘‘Πας να πολεμήσεις στα σύνορα με την Ελλάδα;’’ η απάντηση μου θα είναι ‘‘Ναι’’» αναφέρει το δημοσίευμα.

Την ίδια στιγμή, σε σχόλιό του στο Twitter ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ «οι φίλοι του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν από τον «Ελεύθερο Συριακό Στρατό» ανακοίνωσαν πως είναι πρόθυμοι να πάρουν μέρος σε έναν πόλεμο κατά της Ελλάδας για να ξεπληρώσουν το χρέος τους» στην Τουρκία».

Turkish President #Erdogan's buddies in #Syria's Free Syrian Army announced they are are eager to enlist in a war against #Greece to 'pay their debt' to #Turkey. pic.twitter.com/QBzub8vdBX

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 8, 2020