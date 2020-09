Στις 19 Σεπτεμβρίου ξεκινά το ιταλικό πρωτάθλημα για τη σεζόν 2020-21 και η Serie A γνωστοποίησε την Τετάρτη (2/9) το πρόγραμμα αγωνιστικών για τη νέα σεζόν.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε επίσης ότι το πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου θα ολοκληρωθεί στις 23 Μαΐου 2021. Το πρώτο ντέρμπι είναι προγραμματισμένο στις 18 Οκτωβρίου με την Ίντερ να υποδέχεται τη Μίλαν στο «Τζουζέπε Μεάτσα».

Βέβαια, το πρόγραμμα της προσεχούς σεζόν έχει αλλαγές σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού που επηρέασε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα δεν θα υπάρξει μεγάλο χρονικό κενό την περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά μόνο μια μικρή διακοπή από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου.

Serie A fixtures are out ⚔️

Milan-Juve: Jan 6 & May 9

Inter-Juve: Jan 17 & May 16

Milan-Inter: Oct 18 & Feb 21

Lazio-Roma: Jan 17 & May 16 pic.twitter.com/OfCwG4taRQ

— B/R Football (@brfootball) September 2, 2020