Ένα γλυκό φιλί, για όλες αυτές τις ευχές που στείλατε για το Αλεξανδράκι μας! Λένε πως αν δεν έχει βαφτίσει, δεν γιορτάζεις, αλλά εμείς γιορτάζουμε κ καλοδεχόμαστε όλες τις ευχές, ειδικά όταν αυτές έρχονται από ανθρώπους που δεν είναι κ «υποχρέωση» τους να μας ευχηθούν, αλλά μας σκέφτηκαν κ μας αφιέρωσαν χρόνο κ ενέργεια! Ένα γλυκό φιλί κ σε όλους όσοι μοιράζεστε τις σκέψεις σας με ένα σχόλιο, κάθε φορά που κ γω μοιράζομαι τις δικές μου μαζί σας. Δεν έχω τη χρονική δυνατότητα να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά κ αυτό με στεναχωρεί, είναι πρακτικά αδύνατο, αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν σας λαμβάνω… κ θέλω να το ξέρετε. Η φωτό είναι λίγο πρωινή, λίγο σε mood διακοπών, αλλά τι να ανέβαζα? Στη παρούσα που γράφω, φοράω ένα tshirt του Τεό κ βαμβακερό Σορτς για τον ύπνο, κάνω λίγο ναργιλέ κ δεν έχει φως… κ γενικά η φάση δεν είναι καθόλου instagramική όπως φαντάζεστε! Όπως κ να έχει… το φιλί παραμένει το ίδιο! Ζουμερό κ ρουφηχτό, από αυτά που κάνουν θόρυβο, κ εννοείται covid free κ με τη βούλα. #loveu #blessed