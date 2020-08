Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ συμφώνησαν σ ένα πακέτο δασμολογικών μειώσεων που θα αυξήσουν την πρόσβαση στην αγορά για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ε.Ε καταργεί τους δασμούς στις εισαγωγές αστακοειδών, ενώ οι ΗΠΑ τους μειώνουν κατά 50% για έτοιμα φαγητά, γυάλινα σκεύη, παρασκευή επιφανειών κ.α..

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν μιλώντας για «εξαιρετικά νέα». Στο μέσο μιας παγκόσμιας κρίσης μια τέτοια συμφωνία είναι πιο σημαντική από ποτέ προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις και να σωθούν θέσεις εργασίας, επισημαίνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Προσθέτει δε ότι συνεχίζουμε να δουλεύουμε με τις ΗΠΑ την εμπορική ατζέντα.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2020