Έτοιμη να σκάσει η… βόμβα με τον Λιονέλ Μέσι!

Η ιστορική συντριβή από την Μπάγερν Μονάχου για τους 8 του Champions League φέρνει ραγδαίες εξελίξεις στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα.

Όπως μεταδίδουν διάφορα ξένα Μέσα, ο Λιονέλ Μέσι ζήτησε από την ομάδα της Βαρκελώνης να φύγει άμεσα και όχι το καλοκαίρι του 2021!

O καλύτερος παίκτης στον κόσμο εμφανίζεται κουρασμένος και ενοχλημένος με τα όσα συμβαίνουν στην Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια, με την ταπεινωτική ήττα από τους Βαυαρούς να είναι το κερασάκι στην… τούρτα της απογοήτευσης.

Το συμβόλαιο του Μέσι με τους Καταλανούς ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Αργεντινό παίκτη να εμφανίζεται έτοιμος να τα… βροντήξει από τώρα, καθώς φέρεται να διεμήνυσε στους ανθρώπους της ομάδας, πως θέλει να αποχωρήσει τώρα και όχι το 2021.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα αυτή η απαίτηση του Λιονέλ να λειτουργεί και ως μοχλός… πίεσης προς τον Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου, προκειμένου να παραιτηθεί από τον προεδρικό θώκο της Μπαρτσελόνα.

Να σημειωθεί, πως η πληροφορία για την αποχώρηση του Αργεντινού σούπερ σταρ προέρχεται από τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, Μαρσέλο Μπέσλερ, που είχε αποκαλύψει την μετακίνηση του Νεϊμάρ στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων για τον Λιονέλ Μέσι, η βρετανική Mirror τονίζει πως η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται σε θέση pole position για την απόκτηση του Αργεντινού σταρ. Φυσικά οι Πολίτες δεν παίζουν μόνοι τους, καθώς, στο κόλπο φέρονται να είναι και οι Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αναμφίβολα, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ο Λιονέλ Μέσι βαδίζει προς τα τελευταία χρόνια της καριέρας του και μένει να φανεί, αν το ματς κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου ήταν το τελευταίο του με την φανέλα των Μπλαουγκράνα. Εκεί, που έγραψε ιστορία και έγινε ο κορυφαίος παίκτης που γνώρισε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης.

Οι επόμενες μέρες προμηνύονται… καυτές, με τον Λιονέλ να φέρεται πως βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.

BREAKING: Messi wants to leave Barcelona now. Not in 2021. @marcelobechler #FCB 🚨🚨🇦🇷

— Hagrid ✆ (@HagridFCB) August 16, 2020