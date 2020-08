Η Σάρον Στόουν έστειλε μέσα από τα social media το δικό της ηχηρό μήνυμα σε όσους δεν τηρούν τα ατομικά μέτρα προστασίας από τον κοροναϊό.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ, σε ανάρτησή της στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε ότι η αδερφή της η οποία ανήκει στις ευπαθείς ομάδες κόλλησε κοροναϊό από κάποιον που δεν φορούσε μάσκα.

«Η αδερφή μου Κέλι, η οποία έχει ήδη λύκο, νόσησε από COVID-19. Αυτό είναι το δωμάτιο του νοσοκομείου της. Ένας από εσάς που δεν φορούσε τη μάσκα του το έκανε αυτό. Δεν έχει ανοσοποιητικό σύστημα.

Το μόνο μέρος που πήγε ήταν το φαρμακείο. Δεν γίνονται τεστ στην περιοχή που μένει εκτός αν κάποιος είναι συμπτωματικός. Στη συνέχεια περιμένει πέντε ημέρες για τα αποτελέσματα.

Εσείς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το δωμάτιο μόνοι σας; Φορέστε μάσκα! Για τον εαυτό σας και για τους άλλους. Σας παρακαλώ», έγραψε η Σάρον Στόουν, ανεβάζοντας φωτογραφίες από το δωμάτιο που νοσηλεύεται η αδερφή της.

My sister Kelly, who already has lupus, has COVID-19. This is her hospital room. 1 of you Non-Mask wearers did this.

She does not have an immune system. The only place she went was the pharmacy.

Can YOU FACE THIS ROOM ALONE?

Wear a mask! For yourself and others. Please 💜. pic.twitter.com/LZ7EmOBE5d

— Sharon Stone (@sharonstone) August 16, 2020