Δεν χάρηκε πολύ η σκυλίτσα του βίντεο όταν είδε τα κουταβάκια της να την κυνηγάνε για να τους θηλάσει.

Η ίδια φαίνεται στην αρχή μάλιστα να τρέχει μακριά τους, μιας και δεν μιλάμε για δύο ή τρία μικρά, αλλά για τουλάχιστον δέκα.

Εν τέλει μη έχοντας άλλη επιλογή, η σκυλίτσα κάθισε να ταΐσει τα μικρά της.

Mama dog tries to run away from her hungry pups pic.twitter.com/sFZkbDGs1j

— The Sun (@TheSun) August 2, 2020