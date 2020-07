Αντιδράσεις και από το δικό του στρατόπεδο προκαλεί η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ περί αναβολής των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Είναι ενδεικτικό, ότι ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, αποδοκίμασε την πρότασή του. «Δε νομίζω ότι αυτό είναι μια ιδιαίτερα καλή ιδέα» αρκέστηκε να δηλώσει σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του CNN, Manu Raju.

Sen. Lindsey Graham told me this morning about Trump’s call to delay the election: “I don’t think that’s a particularly good idea.” He declined further comment. “Not answering any questions,” said Sen. Joni Ernst, who is in a tough race, when I asked about Trump’s tweet. — Manu Raju (@mkraju) July 30, 2020

Ο Raju κατέγραψε και τις αντιδράσεις άλλων δύο Ρεπουμπλικανών. Ο Μιτ Ρόμνεϊ, κατεξοχήν εσωκομματικός εχθρός του Τραμπ, υπερασπίστηκε την επιστολική ψήφος.

Σύμφωνα με τον Ρόμνεϊ, η επιστολική ψήφος «δουλεύει πολύ καλά. Το καλό με τα χάρτινα έγγραφα είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να τα… πειράξει, όπως με τα μηχανήματα ψήφου». Πρόσθεσε ότι: «είμαι υπέρ της επιστολικής ψήφου και επιπλέον εννοείται ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Είναι αδιανόητο να γίνει κάτι άλλο».

Romney added: “So I'm a fan of voting by mail, secondly, of course we are going to have an election on time. It's unthinkable that that would not be the case.” I asked if he could vote for Biden or who he would vote for, and he said he wouldn’t reveal that yet — Manu Raju (@mkraju) July 30, 2020

Ο γερουσιαστής Κέβιν Κράμερ υποστήριξε ότι η πρόταση αυτή του Τραμπ αποτελεί κίνηση αντιπερισπασμού και δήλωσε κατά της αναβολής των εκλογών.

Asked if it was appropriate for Trump do this as just a distraction, Cramer said: “I long ago stop being surprised by the things he does that other presidents wouldn't have done, but I also understand why he does it and why his base enjoys it so much.” He doesn’t support a delay — Manu Raju (@mkraju) July 30, 2020

Την Τρίτη, ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Μπιλ Μπαρ, ρωτήθηκε για το αν ο εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να αναβάλει τις εκλογές.

«Δεν γνωρίζω την απάντηση, σύμφωνα με το Σύνταγμα», ήταν η απάντησή του.

«Πυρά» από τους Δημοκρατικούς

«Ένας εν ενεργεία πρόεδρος διαδίδει ψέματα και προτείνει την καθυστέρηση των εκλογών για να κρατηθεί ο ίδιος στην εξουσία», ήταν η πρώτη αντίδραση του Δημοκρατικού βουλευτή Νταν Κίλντι στο Twitter.

«Μην το αφήσετε να συμβεί. Όλοι οι Αμερικανοί –Ρεπουμπλικάνοι, Ανεξάρτητοι και Δημοκρατικοί– θα πρέπει να καταδικάσουν την παρανομία του προέδρου και την πλήρη περιφρόνησή του στο Σύνταγμα», πρόσθεσε.

A sitting President is peddling lies and suggesting delaying the election to keep himself in power. Don’t let it happen. Every American—Republican, Independent and Democrat—should be speaking out against this President's lawlessness and complete disregard of the Constitution. — Rep. Dan Kildee (@RepDanKildee) July 30, 2020

Ο γερουσιαστής Τομ Άνταλ, επίσης δημοκρατικός, τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένας τρόπος» να καθυστερήσει ο Τραμπ τις εκλογές. «Ας μην τον αφήσουμε να μας αποσπάσει την προσοχή από την ανικανότητά του (στην αντιμετώπιση) της Covid19», συνέχισε.

O σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν, Μάικλ Κάρπεντερ, αποκάλεσε τον Τραμπ «δικτάτορα».

We have a dictator in waiting. https://t.co/gYbjNffeL8 — Michael Carpenter (@mikercarpenter) July 30, 2020

Χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση του Μάικλ Μπεσλός, ιστορικού του NBC για την προεδρία των ΗΠΑ. «Ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ – ούτε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου ή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – δεν μπόρεσε κάποιος πρόεδρος να αναβάλει τις εκλογές», γράφει χαρακτηριστικά.