«Βόμβα» έριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντας μέσω Twitter να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με την καθολική επιστολική ψήφο οι εκλογές του 2020 θα είναι οι πιο «ανακριβείς και απατηλές» εκλογές στην ιστορία των ΗΠΑ και αυτό αποτελεί «ντροπή» για τη χώρα. Αναρωτιέται μάλιστα αν πρέπει να αναβληθούν οι εκλογές έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ψηφίσει σωστά και με ασφάλεια.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

