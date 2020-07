«Ας είμαστε ξεκάθαροι – η μόνη χώρα που αμφισβητεί αυτά τα ύδατα είναι η Τουρκία. Αυτά τα ύδατα ανήκουν στην Ελλάδα, και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει κατηγορηματικά και δημόσια να αναγνωρίσει ότι η Τουρκία είναι η μόνη υπεύθυνη για την ένταση σχετικά με αυτά»

Η παραπάνω ανάρτηση στο Twitter δεν ανήκει σε κάποιον έλληνα αξιωματούχο, δύσκολα εξάλλου έλληνας αξωματούχος θα κουνούσε έτσι το δάχτυλο προς τις ΗΠΑ, όσο δίκαιο και αν ήταν το αίτημά του.

Η ανάρτηση αυτή ανήκει σε αμερικανό γερουσιαστή , που όμως το όνομα του δεν καταλήγει σε -opoulos, -akis, ή άλλη κατάληξη που παραπέμπει σε αμερικανό ελληνικής καταγωγής.

Let’s be crystal clear—the only country “disputing” these waters is Turkey. These waters belong to Greece, and the State Department must unequivocally and publicly recognize that Turkey alone is responsible for the tension over them. https://t.co/iHG1gXVNH4

