Ο τίτλος της Κάιλι Τζένερ ως «νεότερης δισεκατομμυριούχου» στον κόσμο αμφισβητήθηκε από το Forbes που της είχε δώσει αυτόν τον τίτλο και τις προηγούμενες ημέρες τον ανακάλεσε.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Forbes, η Κάιλι Τζένερ, 22 ετών μέλος της οικογένειας Καρντάσιανς -Τζένερ και επιχειρηματίας στον τομέα των καλλυντικών «διογκώνει το μέγεθος και την επιτυχία της επιχείρησής της εδώ και χρόνια».

Ειδικότερα γίνεται επίσης σύγκριση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η οικογένεια παρουσίασε ακόμη και φορολογικές δηλώσεις «πιθανότατα πλαστές» για να πείσει το κοινό και άλλους για τον πλούτο της.

Η Κάιλι Τζένερ αντέδρασε δίνοντας τη δική της απάντηση με δημοσίευση στο Twitter, με την οποία διέψευσε τους ισχυρισμούς του Forbes.

«Νόμιζα ότι ήταν ένας αξιόπιστος ιστότοπος, το μόνο που βλέπω είναι μια σειρά ανακριβών δηλώσεων και μη αποδεδειγμένων υποθέσεων lol», έγραψε.

«Ποτέ δεν ζήτησα κανένα τίτλο, ούτε προσπάθησα να πω ψέματα για την πορεία μου, ΠΟΤΕ» ανέφερε.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020