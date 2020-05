Ανοιχτή επιστολή καλλιτεχνών για τη δολοφονία του Άμαντ Άρμπερι

Οι Jay-Z, Alicia Keys και Meek Mill είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας απόδοση δικαιοσύνης για τη δολοφονία του 25χρονου αφροαμερικανού, Άμαντ Άρμπερι που σόκαρε την κοινή γνώμη σε όλον τον κόσμο.

Δύο άνδρες, ο Τρεβις ΜακΜαικλ, 34 ετών και ο πατέρας του, Γκρέγκορι ΜακΜαικλ, 64 ετών, κάτοικοι του Μπράνσγουικ συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Άρμπερι.

Στην αστυνομία ισχυρίστηκαν ότι κυνήγησαν τον 25χρονο επειδή υποψιάστηκαν ότι είναι κλέφτης.

Χρειάστηκε να περάσουν περισσότεροι από δύο μήνες για να απαγγελθούν κατηγορίες στους δύο άνδρες, οι οποίες είναι λευκοί.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης όταν άρχισε να προβάλλεται από αμερικανικά ΜΜΕ.

Την ανοιχτή επιστολή της Team Roc, πρωτοβουλίας για την κοινωνική δικαιοσύνη της Roc Nation, αμερικανικής εταιρείας ψυχαγωγίας που έχει ιδρύσει ο Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας, Jay Z υπογράφουν καλλιτέχνες και δικηγόροι για τα πολιτικά δικαιώματα.

Open letter to Georgia elected officials appearing in the Atlantic Journal-Constitution today, calling for justice to be served in the case of Ahmaud Arbery's murder. Convict his killers and show the world that hate and fear will lose. #JusticeforAhmaud #iRunWithMaud pic.twitter.com/w0nuXthGEc

— Roc Nation (@RocNation) May 10, 2020