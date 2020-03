Ανατριχιαστικά είναι τα άλματα και η ταχύτητα με την οποία ο κοροναϊός εξαπλώνεται στον πλανήτη.

Καθώς τα κρούσματα αυξάνονται εκθετικά και έχουν ξεπεράσει παγκοσμίως τις 530.000, αυτό σημαίνει ότι όσο περνούν οι μέρες θα βλέπουμε ακόμα πιο τρομακτικά νούμερα.

Χρειάστηκε να περάσουν 67 μέρες μέχρι να εκδηλωθούν παγκοσμίως τα πρώτα 100.000 κρούσματα.

Τα δεύτερα 100.000 καταγράφηκαν σε 11 μέρες, τα τρίτα 100.000 σε 4 μέρες και τα τέταρτα σε μόλις 48 ώρες.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποιώντας πως εκατομμύρια ζωές κινδυνεύουν παγκοσμίως:

«Είναι μια παγκόσμια κρίση που απαιτεί μια παγκόσμια αντίδραση», τονίζει ο επικεφαλής του ΠΟΥ, καλώντας τις κυβερνήσεις να ξεπεράσουν τον εαυτό τους:

«Πρώτα, παλέψτε. Πολεμήστε σκληρά. Πολεμήστε σαν να έχετε να κάνετε με την κόλαση. Σαν η ίδια σας η ζωή να εξαρτάται από αυτό. Επειδή είναι έτσι.

"2⃣ unite. No country can solve this crisis alone. That means a paradigm shift in global solidarity – in sharing experiences, expertise & resources & in working together to keep supply lines open & supporting nations who need our support"- @DrTedros at @g20org Summit on #COVID19

Ο καλύτερος και μόνος τρόπος για να προστατεύσετε τη ζωή, τα μέσα διαβίωσης και τις οικονομίες είναι να σταματήσετε τον ιό.

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν βήματα προς τα πίσω. Σας ευχαριστώ για τις θυσίες που έχουν ήδη κάνει οι κυβερνήσεις και οι άνθρωποι σας.

