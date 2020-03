Η τουρκική τηλεόραση «Yol» μετέφρασε λανθασμένα τη φιλοφρόνηση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προς τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αποκαθιστώντας την αλήθεια, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε, μέσω Twitter, πως ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών μίλησε για… γραβάτα και δεν ανέφερε λόγια… αγάπης, όπως λανθασμένα μετέδωσε το τουρκόφωνο τηλεοπτικό κανάλι που εδρεύει στη Γερμανία.

Σημειώνει συγκεκριμένα:

«Προσέξαμε ότι η τουρκική @YolTV δεν άκουσε σωστά τα λόγια του ΥΠΕΞ Λαβρόφ. Στο δημοσιευμένο βίντεο, ο υπουργός λέει σαφώς «αγαπώ τη γραβάτα σου»/ «I love your tie», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Η Yol TV είχε γράψει ότι ο Λαβρόφ είπε στον Ερντογάν «Σ’ αγαπώ Ταγίπ»/ «I love you Tayyip», κάνοντας λάθος την Τάι (γραβάτα) με το Τα’ίπ (Ταγίπ).

We noticed that the Turkish media @YolTV wrongly understood words of Russian Foreign Minister S.Lavrov. In the video one can clearly hear that the Minister says «I love your tie» pic.twitter.com/VUsVoMwSVE

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 7, 2020