Συνεχίζονται να αυξάνονται τα θύματα και τα κρούσματα του νέου κοροναϊού που από εδώ και στο εξής δεν θα λέγεται κοροναϊός αλλά Covid-19.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), η ονομασία που δόθηκε στον κοροναϊό είναι «Covid-19».

«Τώρα έχουμε ένα όνομα για την ασθένεια και είναι το Covid-19», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τεντρός Αντχανόμ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, σύμφωνα με το AFP.

Όπως εξήγησε, το «co» αντανακλά στο «corona» (κορώνα), το «vi» στο «virus» (ιός) και το «d» στο «disease» (ασθένεια).

"On Thursday I will travel to Kinshasa, #DRC for meetings with the President and other senior ministers to look beyond #Ebola, and sketch out ways to strengthen DRC’s health system"-@DrTedros #HealthForAll

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020