Σε συναγερμό είναι οι αρχές στο Λονδίνο, καθώς υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις κοντά σε πολυσύχναστη αγορά στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στον χώρο στάθμευσης του Peckham Levels (Πέκαμ Λέβελς), ένα κοινοτικό κέντρο με καταστήματα και επιχειρήσεις.

Στο κτίριο παλιότερα στεγαζόταν πολυώροφο πάρκινγκ, το οποίο ανακαινίστηκε πριν δύο χρόνια και μετατράπηκε σε πολυχώρο.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις, ενώ στο σημείο έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

Μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό και είναι ορατοί σε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας της Βρετανίας.

Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και 25 πυροσβέστες έσπευσαν στο

Το κτίριο εκκενώθηκε και το κοινοτικό κέντρο έκλεισε.

Unfortunately due to a small incident on Cerise Rd, Peckham Levels is closed for the rest of the day. We’re sorry for any inconvenience caused. #Closure #Peckham #Announcement pic.twitter.com/Sq6aT3rS5z

— Peckhamlevels (@peckhamlevels) February 10, 2020