Μπορεί να μιλάμε συνεχώς για νέα κρούσματα από τον κοροναϊό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν είχαμε δει κανέναν ασθενή να παίρνει εξιτήριο έχοντας αναρρώσει πλήρως από τον φονικό ιό.

Η Κίνα λοιπόν σε μία προσπάθειά της να ηρεμήσει τους κατατρομαγμένους πολίτες πρόβαλε στιγμιότυπα από την ώρα που 20 ασθενείς παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Το βίντεο διάρκειας 11 δευτερολέπτων παρουσιάστηκε από την κρατική τηλεόραση και δείχνει όσους πέρασαν κοροναϊό και γλίτωσαν να πανηγυρίζουν ξέφρενα έξω από το νοσοκομείο, κάνοντας το σήμα της νίκης.

Οι ασθενείς πήραν εξιτήριο στις 5 μ.μ. μετά από διάφορες εξετάσεις που έκαναν, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό Hubei.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουν ανακάμψει τόσοι πολλοί ασθενείς την ίδια ημέρα, δήλωσε ο σταθμός.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από το πρόγραμμα ειδήσεων Long Shang Xing δείχνει άντρες και γυναίκες με μάσκες στο πρόσωπό τους να περπατούν έξω από το κτίριο του νοσοκομείου με ενθουσιασμό.

Σημειώνεται πως ο κοροναϊός έχει μολύνει κάθε περιοχή της Κίνας.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν πλέον επιβεβαιώσει περισσότερες από 9.750 περιπτώσεις, ενώ περισσότερα από 100 κρούσματα έχουν καταγραφεί εκτός της Κίνας.

Ένα ενθαρρυντικό και πρωτότυπο μήνυμα προσπαθούν να περάσουν μέσω των social media οι κάτοικοι της Ουχάν, της πόλης που χτυπήθηκε πρώτη από τον κοροναϊό και συγκεκριμένα όπως όλα δείχνουν από την κατανάλωση μολυσμένων νυχτερίδων.

Έχοντας κλειστεί στα διαμερίσματά τους κάθε βράδυ οι κάτοικοι της πόλης-φάντασμα ενώνουν τις φωνές τους ώστε να δείξουν πως θα παραμείνουν δυνατοί μπροστά στην απειλή των τελευταίων ημερών.

Όπως φαίνεται και από τα βίντεο οι κάτοικοι της Ουχάν κάθε βράδυ εμψυχώνουν ο ένας τον άλλον φωνάζοντας από τα διαμερίσματά τους «Μείνε δυνατή Ουχάν, θα τα καταφέρουμε».

Ένας κάτοικος με δυνατή φωνή δίνει το σύνθημα και στη συνέχεια ακολουθούν οι υπόλοιποι με μία φωνή να λένε «Κράτα γερά Ουχάν».

Wuhan citizen tried to show a sense of humour during this time of emergency. According to the video shared online, the man stuck in the quarantined city Wuhan shouted to opposite building: can u plz open window to quarrel with me, I am so bored to die. #PrayForWuhan #chinatrends pic.twitter.com/0igNsS4xwQ

— Trends in China (@china_trends) January 25, 2020