Σε μια απίστευτη πράξη που έχει προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό προχώρησαν οι υπεύθυνοι ενός πάρκου στην Κίνα, δένοντας ένα γουρούνι σε λάστιχο για bungee jumping, για να εγκαινιάσουν τη νέα εγκατάσταση και να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Σύμφωνα με το BBC, οι διοργανωτές έδεσαν το ζώο σε ένα λάστιχο και το έριξαν από μια πλατφόρμα ύψους 70 μέτρων. Μάλιστα, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως το γουρούνι αμέσως μετά στάλθηκε σε σφαγείο.

Οι χρήστες του διαδικτύου βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, αντέδρασαν για την πράξη και εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την ταλαιπωρία του τετράποδου.

