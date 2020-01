Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Ιράκ καθώς, όπως έγινε γνωστό, ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων ενημέρωσε την κυβέρνηση της Βαγδάτης ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα αποχωρήσει από τη χώρα.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η επιστολή μεταξύ άλλων τονίζει ότι ​«σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφαση σας να διατάξετε την αναχώρησή μας». Οι αμερικανικές δυνάμεις θα επανατοποθετηθούν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες για να προετοιμαστούν για την κίνηση, σημειώνεται σε αυτή.

Προς το παρόν πάντως, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από το αμερικανικό Πεντάγωνο. Ωστόσο, η αυθεντικότητα της επιστολής επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ανεξάρτητη ιρακινή στρατιωτική πηγή.

«Λαμβάνοντας υπόψη την κυριαρχία της Δημοκρατίας του Ιράκ και όπως ζήτησε το ιρακινό κοινοβούλιο και ο πρωθυπουργός, η CJTF-OIR θα επαναπροσδιορίσει δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών και εβδομάδων για να προετοιμαστεί για την μετακίνησή της» αναφέρεται στην επιστολή που απευθύνεται στον ιρακινό υποπτέραρχο Αμπντούλ Αμίρ και υπογράφηκε από τον αρχηγό του αμερικανικού Ναυτικού Σώματος, Γουίλιαμ Η. Σίλι III.

«Για να γίνει αυτή η αποστολή, οι δυνάμεις του συνασπισμού καλούνται να λάβουν ορισμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η έξοδος από το Ιράκ θα διεξαχθεί με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο» συνεχίζει η επιστολή.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα υπάρξει αύξηση των μετακινήσεων με ελικόπτερα μέσα και γύρω από τη Διεθνή Ζώνη (IZ) της Βαγδάτης, που θα περιλαμβάνει τα ελικόπτερα συνοδείας CH-47, UH-60 και AH-64, όπως και μέτρα για την ελαχιστοποίηση και τον μετριασμό της ταραχής στο κοινό.

«Καθώς αρχίζουμε να εφαρμόζουμε αυτήν την επόμενη φάση των επιχειρήσεων, θέλω να επαναλάβω την αξία της φιλίας και της εταιρικής σχέσης μας. Σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφαση σας να διατάξετε την αναχώρησή μας» καταλήγει.

#BREAKING in an official letter, US army tells Iraq it is preparing to move out pic.twitter.com/kGuX3vITgM

