Την οργή του Ματέο Σαλβίνι και σωρεία αντιδράσεων στην Ιταλία έχει προκαλέσει η φωτογραφία μιας 19χρονης, η οποία ποζάρει δίπλα από τον αρχηγό της Λέγκα κατά τη διάρκεια πτήσης, υψώνοντας το μεσαίο της δάχτυλο.

Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μπάρι στο Μιλάνο.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας φαίνεται να κοιμάται του καλού καιρού, ενώ η νεαρή Ερίκα Λάμπε τραβάει μία σέλφι δίπλα στον πολιτικό κάνοντας άσεμνη χειρονομία.

Τη φωτογραφία ανέδειξε ο ίδιος ο Σαλβίνι μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter γράφοντας στη λεζάντα «τι ωραία να ταξιδεύεις με ευγενικούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να διαδηλώνουν κατά του μίσους, της βίας και των προσβολών».

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!

E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione😂 pic.twitter.com/jhfQaG3f99

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 Δεκεμβρίου 2019