Κατακλύζουν τα fake news τη Βρετανία ενόψει των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου και μάλιστα αναμένεται να έχουν καθοριστικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Με την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών στη Βρετανία, πολλοί φοβήθηκαν ότι αυτές θα επηρεάζονταν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είχε γίνει για παράδειγμα στις εκλογές στις ΗΠΑ το 2016.

Τελικά, αυτοί που έσπειραν τις ψευδείς ειδήσεις δεν ήταν οι… συνήθεις ύποπτοι «ρώσοι χάκερς», αλλά οι ίδιοι οι υποψήφιοι των βρετανικών εκλογών.

Τα περισσότερα από αυτά τα fake news μάλιστα φαίνεται πως προήλθαν από το κυβερνητικό στρατόπεδο των Συντηρητικών του Μπόρις Τζόνσον.

Στόχος τρολ έγινε το πρόσφατο φωτογραφικό στιγμιότυπο που δέσποζε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Daily Mirror.

Σε αυτό απεικονιζόταν ένα αγόρι με πνευμονία, το οποίο ήταν ξαπλωμένο στο πάτωμα νοσοκομείου στο Λιντς καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες.

Όταν δημοσιογράφος του ITV προσπάθησε να δείξει τη φωτογραφία στον Μπόρις Τζόνσον, εκείνος αρνήθηκε επανειλημμένα να την κοιτάξει.

Αντίθετα, έβαλε το κινητό του δημοσιογράφου στην τσέπη του και συνέχισε να επαναλαμβάνει τις υποσχέσεις για καλύτερη χρηματοδότηση του δωρεάν συστήματος υγείας χωρίς να δείξει την παραμικρή συμπόνια.

Αργότερα παραδέχθηκε ότι η φωτογραφία είναι «τρομακτική» και ζήτησε συγγνώμη.

Το περιστατικό αυτό ήταν αρκετό για να προκαλέσει πλήγμα στον Τζόνσον, ο οποίος βρίσκεται σε ένα κυκεώνα από την αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης για την κατάσταση του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (National Health System – NHS)

Το «ξελάσπωμα» του ηγέτη των Συντηρητικών ανέλαβαν αμέσως οι καλοθελητές του Διαδικτύου.

Σε δημοσίευση στο Facebook, μία «νοσοκόμα» επικαλέστηκε πληροφορίες από δήθεν φίλη της στο νοσοκομείο του Λιντς, όπου καταγράφηκε το σοκαριστικό στιγμιότυπο.

Σύμφωνα με την εκδοχή της, η μητέρα του αγοριού το έβαλε επίτηδες στο πάτωμα και στη συνέχεια έστειλε τη φωτογραφία σε διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Tο θέμα είναι ότι πολλοί άλλοι ψευδείς λογαριασμοί ξεπετάχτηκαν σε Facebook και Twitter, ισχυριζόμενοι ακριβώς τα ίδια στοιχεία.

Πολλοί άλλοι χρήστες των social media βιάστηκαν να πιστέψουν με κλειστά τα μάτια την κατηγορία αυτή.

Η αλήθεια είναι, όμως, ότι το σκηνικό αυτό πράγματι συνέβη. Το νοσοκομείο έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση που αναγνωρίζει ότι πράγματι συνέβη το περιστατικό και απολογείται για αυτό.

Η γυναίκα, από τον λογαριασμό της οποίας φέρεται να ξεκίνησε η fake κατηγορία, μίλησε στον Guardian και ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα χάκερ.

Πρόσθεσε ότι δεν είναι νοσοκόμα και δεν γνωρίζει κανέναν από το Λιντς, ενώ διατήρησε την ανωνυμία της καθώς έχει γίνει στόχος απειλών.

Το Σάββατο, η συντηρητική τάμπλοιντ The Sun δημοσίευσε ένα άρθρο όπου υπήρχε ο ισχυρισμός ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν ήταν στο κέντρο ενός «δικτύου ακροαριστερών εξτρεμιστών».

Στο δημοσίευμα, παρουσιαζόταν ένα διάγραμμα – το οποίο αποκαλούνταν «το διάγραμμα των προδοτών» – το οποίο είχε δημιουργήσει ένας δήθεν πρώην Βρετανός μυστικός πράκτορας.

Με βάση την ψευδή αυτή είδηση, ο ηγέτης των Εργατικών είχε συνδέσμους με εκατοντάδες άτομα και οργανώσεις της άκρας αριστεράς.

Μετά από καταγγελίες ότι τα στοιχεία του άρθρου προέρχονταν από ακροδεξιές sites και ιστοσελίδες συνομοσιών, η Sun το αφαίρεσε από την ιστοσελίδα της. Η εφημερίδα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση ως προς το γιατί το δημοσίευμα «κατέβηκε» χωρίς κάποιο σχόλιο ή έστω μία απολογία.

Για το συμβάν, έχει ενημερωθεί ήδη ο αρμόδιος οργανισμός στη Βρετανία που επιβλέπει τη λειτουργία του Τύπου (Ipso).

Μία γλαφυρή δήλωση του ηγέτη των Συντηρητικών ήταν βασισμένη σε fake news – και φυσικά αποκαλύφθηκε σχεδόν αμέσως.

Ο Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε στους «Sunday Times» πως «τα βέλη του θεού Έρωτα θα πετάξουν γι΄άλλη μια φορά μετά το Brexit. Ο έρωτας θ’ ανθίσει σε όλη τη χώρα».

«Υπήρξε μια αύξηση των γεννήσεων μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως είχα προβλέψει το 2012. Ήταν ένα μεγάλο baby boom» σημείωσε χαρακτηριστικά προς επίρρωση της θέσης του.

Ωστόσο υπάρχει μια… σημαντική λεπτομέρεια στη δήλωση Τζόνσον, την οποία επαλήθευσαν και πλειάδα βρετανικών μέσων.

Για την ακρίβεια, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν κατέγραψε καμία αύξηση της γεννητικότητας έπειτα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Ο αριθμός των γεννήσεων υποχώρησε κατά 4,3% στην Αγγλία και στην Ουαλία το 2013 σε σχέση με το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής (ONS), ενώ η γεννητικότητα δεν είχε σταματήσει να αυξάνεται από το 2001, με εξαίρεση το 2009.

Πρόκειται για το πιο «φτηνό» και ολοφάνερο κόλπο των Τόρις, το οποίο όμως κατάφερε να… ξεγελάσει ακόμα και τον αλγόριθμο της Google.

Στις 21 Νοεμβρίου, ο Τζέρεμι Κόρμπιν παρουσίασε το προεκλογικό μανιφέστο του κόμματός του.

Μερικές μέρες πριν, όμως, το Συντηρητικό κόμμα δημιούργησε την ιστοσελίδα labourmanifesto.co.uk, το οποίο επικρίνει και παρουσιάζει τις δήθεν θέσεις των Εργατικών. Πολλές από αυτές βέβαια δεν έχουν ουδεμία σχέση με αυτά που εξήγγειλε ο Κόρμπιν.

Αν και αναφέρεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για «μία ιστοσελίδα από το Συντηρητικό κόμμα», πολλοί είναι αυτοί που κατηγόρησαν τους Τόρις για απόπειρα παραπλάνησης.

Μάλιστα, φαίνεται πως πλήρωσαν και αδρά για διαφήμιση στη Google, καθώς αν κάποιος γράψει «Labour» (Εργατικοί στα αγγλικά) στη μηχανή αναζήτησης, ως πρώτο αποτέλεσμα παρουσιάζεται η συγκεκριμένη «μαϊμού» ιστοσελίδα.

Type "Labour" into Google and the top result/ad is a page called "Corbyn's Labour Manifesto" with the address: "https://t.co/H8UhHcKQpo"

…it takes you to this website "by the Conservative Party". pic.twitter.com/EfQ4zAwRKN

— Tom Boadle (@TomBoadle) November 21, 2019