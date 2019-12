Πυκνά σύννεφα πάνω από τον Μπόρις Τζόνσον, στην χειρότερη χρονικά περίοδο, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν τις εθνικές εκλογές, έχει φέρει το περιστατικό κατά τη διάρκεια του οποίου ένα αγοράκι μόλις 4 ετών αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο πάτωμα νοσοκομείου, καθώς δεν υπήρχε κρεβάτι.

Η εικόνα που απεικονίζει το αγοράκι ξαπλωμένο στο πάτωμα, νοσοκομείου του Λιντς, όπου είχε πάει με υποψίες πνευμονίας, έχει κάνει το γύρο των βρετανικών και όχι μόνο Social Media.

His mum said he as left in a clinical treatment room for more than four hours https://t.co/F9pNDXI7Ak

— YorkshireEveningPost (@LeedsNews) December 8, 2019