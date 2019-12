Στην κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα υποδοχής προσφύγων στα νησιά και στους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις δυσχερείς συνθήκες σε αυτά, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Φιλίππο Γκράντι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Αναλυτικότερα, ο κ. Γκράντι μίλησε για την επίσκεψή του στη Λέσβο, όπου διαπίστωσε ότι οι συνθήκες διαβίωσης είναι ακόμη πιο ανησυχητικές απ’ ό,τι ήταν πριν 4 χρόνια, καθώς, όπως είπε, υπάρχει υπερπληθυσμός στο ΚΥΤ της Μόριας, ανεπαρκείς υπηρεσίες και αύξηση της βίας μεταξύ των ανθρώπων εκεί, γεγονός που επηρεάζει τους νέους και τα πολλά ασυνόδευτα παιδιά.

Ο κ. Γκράντι συμφώνησε με τον κ. Κουμουτσάκο, που χαρακτήρισε τις συνθήκες των νησιών «ασφυκτικές» τονίζοντας ότι «πραγματικά είναι πολύ κακές γι΄ αυτούς που βρίσκονται εκεί και παραμένουν σε αυτές τις δομές. Πιέζονται και οι κάτοικοι και συμφωνώ με την ανάλυσή του υπουργού ότι η ανοιχτή διάθεση και η φιλοξενία που τους χαρακτήριζε αλλάζει. Πραγματικά κινδυνεύετε να αντιμετωπίσετε πολύ δραματικές συνέπειες».

Living conditions for refugees in Greece’s reception centres are becoming increasingly desperate. During his visit there, UNHCR chief @FilippoGrandi asks Europe to share responsibility and help ease the suffering of thousands. @UNHCRGreece pic.twitter.com/2tELFEh2gR

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) November 28, 2019