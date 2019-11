Χαμηλό αποδείχθηκε το εμπόδιο του Ντένις Σαποβάλοφ για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο τενίστα να κερδίζει εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-4) στον τελικό του Paris Masters και να κατακτά τον 77ο τίτλο στην καριέρα του.

Το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης μετέτρεψε σε περίπατο τον τελικό με τον Καναδό τενίστα και έφτασε με χαρακτηριστική ευκολία στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Ο Νόλε χρειάστηκε μόλις 65 λεπτά για να φτάσει στη νίκη, ενώ αυτός ήταν ο 5ος τίτλος που κατακτά μέσα στο 2019, μετά τα Australian Open, το Wimbledon, το Madrid Open και το Tokyo Open.

Με τον τίτλο αυτό έφτασε τους 34 σε Masters και έχει πλέον μόλις έναν λιγότερο από τον Ράφαελ Ναδάλ.

Παράλληλα, αυτή ήταν η 52η νίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς στη φετινή σεζόν και βρίσκεται στη 2η θέση της σχετικής λίστας πίσω από τον Ντανιήλ Μεντβέντεφ.

Ο Σέρβος, που θα παλέψει στα ATP Finals με τον Ράφαελ Ναδάλ για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει τους περισσότερους τίτλους στη φετινή σεζόν μαζί με τον Ντομινίκ Τιμ, ενώ έχει κερδίσει τους τίτλους σε μία χρονιά άλλες 4 φορές στην καριέρα του (2009, 2013, 2014, 2015).

R1: Bye

R2: d. Moutet 7-6(2) 6-4

R3: d. Edmund 7-6(7) 6-1

QF: d. Tsitsipas 6-1 6-2

SF: d. Dimitrov 7-6(5) 6-4

