Μπορεί η υπόθεση του Brexit να έχει περάσει από 40 κύματα στη Βρετανία, ωστόσο ένα μίνι θρίλερ φτάνει στο τέλος του. Αυτό των πρόωρων εκλογών.

Οι βρετανοί βουλευτές έκαναν δεκτή την τροπολογία του πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, για πρόωρες εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου.

Με συντριπτική πλειοψηφία, 438 «ναι» έναντι 20 «όχι» τάχθηκαν υπέρ της πρότασης Τζόνσον, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχαν καταψηφίσει την τροπολογία του επικεφαλής των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, που προέβλεπε εκλογές στις 9 Δεκεμβρίου.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί τώρα προς έγκριση στη Βουλή των Λόρδων. Πάντως, δεν έχει διαφανεί κάποια ένδειξη ότι οι λόρδοι θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν την προκήρυξη εκλογών.

Η οριστικοποίηση των εκλογών για τις 12 Δεκεμβρίου σημαίνει ότι η παρούσα Βουλή πρέπει να διαλυθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Ο Τζόνσον ελπίζει ότι οι εκλογές θα του δώσουν νέα εντολή για τη συμφωνία του Brexit και άρουν σημερινό αδιέξοδο του Κοινοβουλίου, που οδήγησε στην περαιτέρω καθυστέρηση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

