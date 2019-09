Οι ξηροί καρποί είναι superfoods και τους επιλέγουμε όλο και περισσότερο στη διατροφή μας.

Τα κάσιους είναι μια αγαπημένη επιλογή, καθώς είναι νόστιμα αλλά και υγιεινά και χρησιμοποιούνται σκέτα, σε φαγητά και σαλάτες.

Ωστόσο, εξ’ όσων φάνηκε από τον εντυπωσιασμό στα social media, λίγοι γνωρίζουν από που προέρχεται ο συγκεκριμένος ξηρός καρπός.

Πώς παράγονται λοιπόν τα κάσιους;

Μερικές φωτογραφίες με κάσιους να αναπτύσσονται κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου και τα social media έχουν φρικάρει!

Τα κάσιους λοιπόν αναπτύσσονται πάνω σε «μήλα».

i was today years old when i learned that this is how cashews grow. pic.twitter.com/nPufY9M4Bl — Colleen Ballinger🎗 (@ColleenB123) September 12, 2019

Η Youtuber Colleen Ballinger ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία με τα κάσιους και έγραψε: «Ήταν σήμερα όταν έμαθα ότι έτσι μεγαλώνουν τα κάσιους».

Η φωτογραφία έγινε αμέσως viral.

hello i need everyone to look at how cashews grow. ON AN APPLE. no wonder they are so damn expensive. pic.twitter.com/IALr0FaGwT — kaitlyn (@tater101125) September 11, 2019