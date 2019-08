Ελεύθερο αφέθηκε το πετρελαιοφόρο πλοίο «Grace 1», το οποίο είχε κατασχεθεί από τις αρχές του Γιβραλτάρ, στις 4 Ιουλίου του 2019.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ επέτρεψε σήμερα στο ιρανικό δεξαμενόπλοιο που έχει κατασχεθεί από τις αρχές Ιουλίου να εγκαταλείψει την περιφέρεια, που αποτελεί βρετανικό έδαφος, παρά το αμερικανικό αίτημα να παραταθεί η κράτηση του σκάφους, που φέρεται πως ήθελε να παραδώσει το φορτίο του στη Συρία.

Το Ιράν εγγυήθηκε γραπτώς πως το Grace 1 δεν έχει προορισμό τη Συρία, όπου ισχύει ένα εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου το Γιβραλτάρ ζήτησε από το δικαστήριο να άρει την κράτησή του. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο δικαστής Άντονι Ντάντλεϊ, δήλωσε, αντίθετα, ότι δεν έλαβε γραπτώς το αμερικανικό αίτημα για την παράταση της κράτησης του δεξαμενόπλοιου, όπως είχε ανακοινώσει το πρωί η εισαγγελία του Γιβραλτάρ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έγινε γνωστή από την εφημερίδα «Gibraltar Chronicle».

Authorities in #Gibraltar have released the Iranian supertanker Grace 1, which was seized on July 4 on suspicion it was shipping 2.1m barrels of crude oil to Syria in breach of EU sanctions.

— Gibraltar Chronicle (@GibChronicle) August 15, 2019