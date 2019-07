Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τη ρητορική μίσους κατά των μεταναστών που εισέρχονται από τα σύνορα του Μεξικού προσπαθώντας παράλληλα να χρηματοδοτηθεί η ιδέα του για ένα τεράστιο τείχος στα σύνορα, δύο καθηγητές βρήκαν έναν δικό τους μοναδικό τρόπο να παρέμβουν.

Οι τραμπάλες για να λειτουργήσουν χρειάζονται ένα άτομο από την μια πλευρά των συνόρων και ένα άλλο από την άλλη.

Σύμφωνα με τους δυο καθηγητές, τον Ronald Rael και την Virginia San Fratello, σχεδίαζαν τις τραμπάλες από το 2009 και στόχος τους ήταν να φέρουν κοντά τις δυο πλευρές και να δείξουν ότι η πράξη της μιας πλευράς έχει αντίκτυπο στην άλλη και αντίστοιχα όπως μια τραμπάλα.

Οι τραμπάλες λειτουργούν από τη Δευτέρα και αποδεικνύουν πως τα τείχη δεν μπορούν να χωρίσουν όταν οι άνθρωποι θέλουν να ενωθούν.

🇺🇸 American and Mexican families play with a toy called "up and down" (Seesaw swing) over the Mexican border with US at the Anapra zone in Ciudad Juarez, Chihuahua State, Mexico on July 28, 2019.

📸 Luis Torres #AFP pic.twitter.com/7CrUyoV95O — AFP Photo (@AFPphoto) July 29, 2019

An artist and anti-border campaigner has installed three seesaws at the border between Mexico and the US, allowing children and families to play and bond with one another. https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/5j86piPUN0 — euronews (@euronews) July 30, 2019