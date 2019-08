Απολαυστικός ήταν για ακόμη μια φορά ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς σε συνέντευξή του σε αμερικανικό Μέσο.

Κληθείς να τοποθετηθεί πάνω στην άτυπη σύγκριση με τον πρώτο σκόρερ του MLS, Κάρλος Βέλα, ο Σουηδός επιθετικός έσταξε… φαρμάκι.

Γεμάτος ειρωνεία και περίσσια αυτοπεποίθηση, ο 37χρονος στράικερ δεν δέχθηκε καν πως μπορεί να συγκριθεί με τον Μεξικανό, πετώντας μάλιστα μπηχτές για τον συναθλητή του.

Συγκεκριμένα, ο Ζλάταν απόρησε για το γεγονός πως ο Βέλα αγωνίζεται στα 29 του χρόνια στην Αμερική, ενώ προέτρεψε τον δημοσιογράφο να θυμηθεί που αγωνιζόταν εκείνος στην ίδια ηλικία.

Δείτε το βίντεο:

"[Carlos Vela] is playing in MLS and he's in his prime. When I was 29 where was I?"

Ahead of El Tráfico, Zlatan says he's the best player in MLS "by far" 👀 (via @ahoraonuncaespn) pic.twitter.com/nAqYrM47sB

— ESPN FC (@ESPNFC) July 18, 2019