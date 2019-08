Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ευχήθηκε καλή τύχη στον Γιασίν Μεριά, τον Τυνήσιο κεντρικό αμυντικό της ομάδας ο οποίος το βράδυ αντιμετωπίζει με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, τη Νιγηρία στον μικρό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

«Καλή τύχη Μεριά στον αποψινό μικρό τελικό της Τυνησίας κόντρα στη Νιγηρία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής!», ανέφεραν συγκεκριμένα οι Πειραιώτες.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, αγωνίζεται και η Σενεγάλη του Παπέ Αμπού Σισέ.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Καλή τύχη Μεριά στον αποψινό μικρό τελικό της Τυνησίας κόντρα στη Νιγηρία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής! / Good luck Meriah in tonight’s Africa Cup of Nations’ “bronze” match of Tunisia vs Nigeria! 🇹🇳#AFCON2019 #Meriah #Tunisia pic.twitter.com/HSfRpYFD1l

